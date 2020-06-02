فودة يفتتح مشروعات بتكلفة 30 مليون جنيه في راس سدر غدا

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سوف يقوم بجولة تفقدية بالمدينة، غدا الأربعاء، موضحا أن أبرز المشروعات التي سيجري وتفقدها غدا مبني إدارة وحدة مرور رأس سدر بتكلفة ٧ ملايين جنيه والمقام على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع.

أضاف أن برنامج الجولة يتضمن افتتاح حديقة الطفل وجدارية وهي أحدي المشروعات المدرجة في خطة تجميل المدينة بتكلفة ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى افتتاح ملعب كرة خماسي في منطقة أبورزق بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه.

وقال إن طريق جامعة الملك سلمان جري الانتهاء منه بطول ٧ كيلو مترات وسيتم افتتاحه غدا، مشيرا إلى أن الطريق يأتي ضمن خطة الطرق بالمدينة والبالغ تكلفتها ١٧ مليون جنيه.

على جانب آخر، قال اللواء مصطفي عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وحدة مرور رأس سدر تقم للمواطنين خدمات عدة وتوفر لهم الوقت والجهد فأصبح المواطن يستطيع استخراج الرخصة بالمدينة بدلا من الذهاب الي مدينة ابورديس، موضحا أن حدة المرور تضم أقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة والمصيف، إلى جانب وحدة طرق على الطرق الخارجية والداخلية.