بالفيديو.. محمد عز يطرح أغنية "سنين بتضيع"

طرح الفنان محمد عز، اليوم الثلاثاء، أغنيته الجديدة "سنين بتضيع" عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

وكان عز أعلن عبر حسابه الشخصي بفيسبوك طره للأغنيته الجديدة: "أغنية "سنين بتضيع" أول عرض ليها على يوتيوب يالا بينا نفرج كلنا على الغنوة مع بعضينا لأول مرة"،

"سنين بتضيع" من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فها عز الغناء فقد قدم عدد كبير من الأغاني الشعبية منها "ودان عالحيط"، "شبعان دلع"، "فكرني مرتاح"، وصرح عز في لقاء تلفزيوني سابق أنه ممثل واتجاهه للغناء الشعبي ليس إلا مجرد هواية.