العيد فرحة.. محمد عز في حمام السباحة: "مسا مسا"

نشر الفنان محمد عز، صورة له، على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طريقة احتفاله بأجازة عيد الفطر المبارك.

ونشر الفنان محمد عز، صورته داخل حمام السباحة، على موقع انستجرام، مصحوبة بتعليق "مسا مسا".

وشارك الفنان محمد عز، خلال موسم رمضان، بمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه على قنوات ON، حيث جسد شخصية الجندي البطل خالد عز، أحد أبطال كمين ملحمة البرث.

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

تناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش