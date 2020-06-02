محافظ كفرالشيخ يتابع قرار غلق المحال تطبيقا لقرار الحظر  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق المحلات باليوم الـ 70، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار " الصيدليات، ومحلات البقالة "، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.