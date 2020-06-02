محافظ كفر الشيخ: سحب رخص القيادة من السائقين لعدم ارتداء الكمامات

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم ( 453 ) لسنة 2020م، الحاقًا للقرار رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بسحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص ) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م.

وجاء قرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب، كذا في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلي علي كلاً من إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.