بـ"مسافات آمان وكمامات".. محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التعاون مع البنك الأهلي

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعمر خريبه، نائب مدير عام منطقة الدلتا للبنك الأهلي، ومحمد عرابي، مدير عام البنك الأهلي بكفرالشيخ.

وظهر المحافظ ونائبه والحضور على طاولة الاجتماعات بمكتبه بالديوان العام، وبينهم" مسافات آمان"، كما ظهروا وهم يرتدون" الكمامات"، وذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة.

وأكد محافظ الاقليم، التعاقد للماكينات الحالية، فضلاً عن الاتفاق على سريان التعاقدات الجديدة، وتوفير سيارات متنقلة ATM للقري، مشيراً الى انه سيتم دعم القري والتوابع بالمحافظة بماكينات ATM البنك الأهلي المصري، خلال 6 أشهر، لتذليل كافة العقبات وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة لهم.

وأشار نور الدين، إلى استغلال مهارات الشباب والقضاء على البطالة، وذلك بتوفير مشروعات كبيرة ومتوسطة بالمحافظة، بالإضافة إلي تشجيع الإستثمار، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب.