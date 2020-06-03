هل بدأنا مرحلة انحسار كورونا بعد انخفاض الإصابات؟.. الصحة تجيب

قالت الدكورة فتحية العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه من المبكر الحكم على انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا، واعتبار أنه بدأ بالانحسار للإصابات، وانتهاء فترة الذروة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لا يصح الحكم بانخفاض أعداد المصابين بسبب نزول الأعداد على مدار يومين مشددة على أن ذلك لا يمكن اعتباره انحسار وانتهاء الذروة نظرًا لأن فترة حضانة المرض تصل لـ14 يوما.

وأوضحت أن ارتفاع أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية يرجع إلى "اللخبطة" التي حدثت قبل العيد وتزاحم الأسواق وحفلات الافطار والسحور وأن هذا هو السبب في زيادة الاصابات متمنية استمرار انخفاض الإصابات خلال الفترة المقبلة.