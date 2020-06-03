قيادي وفدي: معاملة الأطباء كشهداء الجيش والشرطة ضروري لدعمهم ضد كورونا

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية وضرورة قرار الحكومة بمعاملة شهداء الأطباء معاملة الشهداء من رجال الجيش والشرطة، مشيرا في بيان، بالأمس، إلى إنه كان من أوائل المطالبين بمعاملة شهداء الأطباء في ظل أزمة كورونا، كمعاملة شهداء الجيش والشرطة، حيث أصدر بيانا في أبريل الماضي يطالب فيه الحكومة بذلك دعما للأطقم الطبية في حربها ضد هذا الوباء الخطير.

وأضاف مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن دور الأطباء والأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء لا يقل عن دور أي جندي في المعركة، بما يفرض علينا ضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم ورعاية أسرهم بكافة النواحي وخاصة المادية والنفسية، متابعا: "الحكومة تفهمت مطالب الأطباء ونتيجة لذلك تدخل رئيس الوزراء وحل الخلاف مع نقابة الأطباء، وقرر العديد من المزايا لهم منها معاملتهم المعاملة المادية لشهداء الجيش والشرطة بالنسبة للضحايا من الأطقم الطبية".

وشدد على ضرورة دعم صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتكفل بتوفير الحقوق المالية للأطباء ضحايا كورونا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجه بما يدعم صالح الأطباء، مشيرا إلى أهمية التوسع في دعم الأطقم الطبية معنويا وماديا خلال الفترة المقبلة، مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا وتزايد الضغط عليهم، خاصة وأن مصر مقبلة على فترة الذروة في إصابات كورونا.