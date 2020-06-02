أديب: الدولة ملتزمة بعلاج مرضى كورونا حتى لو ملياردير.. وأدعم الأطباء

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجهود الدولة المصرية في إعادة أبنائها العالقين في معظم دول العالم، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الدولة استعادة 22 ألف مصري عالق في الخارج، بتكلفة وصلت إلى 105 ملايين جنيه، كما أن مصر من أكثر الدول في العالم التي أعادت أبنائها من الخارج، فهناك دول لم يكن إعادة أبنائها من أولوياتها.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين المتواجدين في قطر ويريدون العودة إلى مصر، ويبدوا أن الخناق ضاق عليهم في قطر، وهناك جهود مبذولة بالفعل لعودة المصريين الراغبين من قطر، معلقا: "أهلا بيكم.. مصر لا تترك أبنائها".

من ناحية أخرى، استعرض الإعلامي، بيان وزارة الصحة والسكان الخاص بتسعيرة علاج فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الخاصة بالغرف الداخلية والعنايات المركزة، موضحًا أنها تُعد خطوة جيدة، سيساعد في توفير أماكن لغير القادرين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن علاج مصابي كورونا في المنزل أمر ليس سيئا.

وأكد الإعلامي، أن وجود مستشفى تعالج المرضى بمقابل مادي أمر يحدث في كل دول العالم، ومع ذلك الدولة ملتزمة بعلاج كافة المرضى حتى لو ملياردير، موجهًا رسالة للأطقم الطبية: " في حاجة لكم.. بلدكم محتاجة ليكم، ونعلم أنكم تعملون تحت ظروف صعبة، مثلما حدث مع كل الأطقم الطبة على مستوى العالم، أعلم إننا نفقد أعداد منكم يوميا، وغالبيتكم يقوم بدور عظيم"، متابعا: "الطب رسالة وهذه الأيام صعبة".

كما كشف الإعلامي، عن أن هناك شخص أصدر كتاب منذ عدة أيام يحذر فيه من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل، " بيقول الوباء هياخد نصف البشرية، والوباء ده هيبقى بتاع فراخ".