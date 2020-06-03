نائب رئيس لجنة كورونا: انتشار برتوكولات العلاج على فيس بوك تسببت في نقص الأدوية

انتقدت الدكورة فتحية العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ما فعله البعض بنشر بروتوكولات ووصفات للعلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ذلك تسبب في نقص للأدوية من الصيدليات وأن البعض اعتمد على هذه الوصفات والأدوية ولم يذهب للمستشفيات مما تسبب في حدوث مشاكل للمرضى خاصة أن هذه الأدوية تتعارض مع أدوية أخرى وتعرضهم للخطر.

وأوضحت العسال أن برتوكول وزارة الصحة العلاجي يتم تغييره كل فترة وتحديثه وأخر تحديث له منذ يومين، مشددة على أن أدوية العلاج تختلف من شخص لآخر، والجرعات تختلف من شخص لأخر طبقًا لحالتهم الصحية والتي يجب أن يحددها الطبيب المعالج.

ونصحت العسال من يشعر بالأعراض من المواطنين بإجراء أشعة مقطعية على الصدر وصورة دم والذهاب بها للمستشفى، مشيرة أن ذلك سيحدد كونه مشتبه باصابته من عدمه ويحدد أيضًا وسيحدد حالة اشتباهه ويكشف وجود التهابات في الرئة من عدمه ومدى حاجته للعزل داخل المستشفى أو منحه العلاج مجانًا وعزله في منزله.