خبير اقتصادي: الاهتمام بالوضع الصحي في مصر منذ 2019 خفف آثار كورونا

قال إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى حكم البلاد في ظروف اقتصادية صعبة، وعند النظر للمؤشرات الاقتصادية نجد تحسنا ملحوظا في المؤشرات منذ توليه المسؤولية ومنها مؤشرات البطالة والنمو والعجز.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاستقرار السياسي والأمني والمؤشرات الكلية والناتج المحلي تتطور بشكل ملحوظ، ورغم وجود فيروس كورونا المعدلات، ما زالت إيجابية ومعدلات التضخم أقل من 9% بعد أن كانت 13%، مشيدا بالتناغم المالي والاقتصادي وعلى مستوى السياسة النقدية كان التعامل جيدا.

وتابع مصطفى أن الاهتمام بالوضع الصحي في مصر جيد وتم الإنفاق منذ 2019 على الجانب الصحي مبالغ كبيرة ساعدت في هذا التوقيت لتخفيف الآثار السلبية في ظل الأزمة الحالية.

وأشار مصطفى إلى أن المشروعات التي تتم كبيرة وكثيرة في مرحلة بناء الدولة ولو دول أخرى تسير في نفس الطريق فلن تستطيع تحقيق هذا التوازن وهناك دول معدل الدين كبير جدا وأكبر من 100% مثل أمريكا ولكنها لا تقوم بمشروعات ضخمة.