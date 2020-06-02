 "الصحة": التغيير اليومي لعدد الإصابات لا نعتبره مؤشرا لتراجع كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التغيير اليومي في عدد الإصابات اليوم عن أمس لا يعتبر مؤشرًا على تراجع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات في انتشار الفيروس من عدمه، محدودة قليلا.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن زيادة الأعداد التي حدث خلال الفترة الأخيرة نتج عنه مجموعة من القرارات والاستعدادات، من أهمها زيادة عدد المستشفيات التي سيصل عددها إلى 367 مستشفى خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن اعتماد الوزيرة مجموعة من التحاليل والإشاعات على الصدر على تشخيص كورونا، وبدء تلقي البروتوكول العلاجي، بدون انتظار تحليل الـ pcr.