حصيلة وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 107 آلاف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، مستوى 107 آلاف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، وفق معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1870236 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 107620 وفاة، ما يعادل 5.75% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و618867 شفاء، أي 33.09%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1802470 حالة، بينها 105157 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 14790، في تراجع ملموس مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 31 مايو 26177 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 761 حالة، مقارنة مع 696 في الإحصائية الخاصة بمساء 31 مايو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.