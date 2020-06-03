"الحق في الصحة": أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة ليست في متناول الجميع

قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن خدمات الصحة خدمات اجتماعية إنسانية وليست مسألة تجارية، مشيرا إلى أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة عن أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة ليست في متناول 90 % من سكان مصر.

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن أسبانيا وضعت يدها على المستشفيات الخاصة نتيجة الوضع الاستثنائي، وليس كما هو الآن في مصر.

وأكد منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن الأرقام المعلنة تشير إلى أرباح خيالية وليست واقعية أو هامش ربح طبيعي، لافتا إلى استغلال المستشفيات الخاصة للأزمة بشكل لا أخلاقي.