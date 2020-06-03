لحماية موظفيه والعملاء من كورونا.. 5 خطوات يتبعها مكتب بريد طنطا

مكتب بريد طنطا الرئيسي، يعد أحد المكاتب الرئيسية وأكبرها التابعة لهيئة البريد في محافظة الغربية، والتي تضم 184 مكتبا ومنفذ بريد تستقبل يوميا ما يقرب من 300 ألف عميل لخدمتهم، وينفذ المسؤولون في مكتب بريد طنطا الرئيسي 5 خطوات أو إجراءات بهدف حماية العاملين والمترددين من الإصابة بفيروس كورونا.

الخطوة الأولى: تعقيم وتطهير أرضيات وأسطح المكتب وأماكن تواجد الموظفين وانتظار العملاء بالمطهرات وأدوات التعقيم، الى جانب توفير مواد مطهرة من كحول وغيره أمام الباب الداخلي للمكتب يستخدمها العميل قبل دخوله المكتب والتعامل مع الموظفين بشكل مباشر.

الخطوة الثانية : ارتداء الكمامة سواء للعميل أو الموظف وقبل دخول المكتب يمر العميل على نقطتين فرز، الأولى: على الباب الرئيسي ويتواجد عليها قوات من أمن الشرطة وتطالب المواطنين بارتداء الكمامات، والنقطة الثانية: على بعد 50 متر من الأولى وتتواجد على الباب الداخلي للمكتب مباشرة ويتواجد عليها موظفين من هيئة البريد ودورهما التأكد من ارتداء العميل الكمامة وتطهير يده من خلال المعقم والمطهر الذي يوفره المكتب على الباب وأيضا تنظيم دخول العملاء.

الخطوة الثالثة: الرقم التسلسلي ويتسلمه العميل من خلال جهاز انتظار العملاء، ولا يسمح بتوجه العميل الى الموظف بدون الرقم وبدون النداء الألي للرقم الذى يحمله.

الخطوة الرابعة، توفير مقاعد داخل مكتب البريد يساعد العملاء في الانتظار لحين سماع النداء الألي عل الرقم التسلسلي الخاص بهم، وعدم التزاحم على الشبابيك.

الخطوة الخامسة: وضع علامات على أرضية المكتب امام الشبابيك يقف عليها العميل وبين كل علامة وأخرى متر وهي المسافة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، للحماية من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح ورد، مدير إدارة خزن بريد الغربية، إن هناك توفيرا لكافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

وأضاف أن منافذ بريد الغربية، تواصل أعمال التعقيم والتطهير بشكل متواصل على مدار اليوم، قبل وبعد انتهاء العمل ، وتحرص على التزام المواطنين والمترددين على المكاتب بارتداء الكمامة والوقوف على العلامات المتواجدة على ارضيات المكاتب التزاما بالتباعد الاجتماعي، ولا يسمح بدخول أي مواطن بدون ارتداء كمامة.

وأوضح أن هناك متابعات فورية لكافة ماكينات الـ ATM ، من قبل موظفي إدارة خزن بريد الغربية، وتغذيتها بشكل فوري بالعملات النقدية، وهناك تنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية على فتح 19 مدرسة منتشرة في كافة مدن ومراكز وقرى الغربية، وتم مد العمل داخل مكاتب البريد بالغربية لـ 4 عصرا، ويتم انتهاء العمل مع تقديم الخدمة لآخر عميل بالمكتب، ويتردد نحو 300 ألف مواطن يوميا على مكاتب بريد الغربية والبالغ عددها 184 منتشرة في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.