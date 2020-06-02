وزعوا كمامات على الأهالي في الشوارع.. مبادرات شعبية لشباب بني سويف

أقدم عدد من شباب ممحافظة بني سويف، على تدشين حملات توعوية بأهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا بشوارع مدينة بني سويف، حيث تضمنت توزيع كمامات مجانية على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي والركاب والمارة وعدد من الأهالي ببعض الشوارع بمدينة بني سويف.

وقال مرقص موريس، أحد المشاركين في المبادرة، إنه وصديقيه "ديفيد عادل ومصطفى عبدالنبي" بدأوا حملتهم بتوزيع 800 كمامة على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي والركاب والمارة ، كمبادرة شخصية منهم بالجهود الذاتية لمساعدة أهالي المحافظة بالتوعية وتوفير الحد الأدنى من وسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا ومنع إنتشاره بين أهالي بني سويف.

وأضاف: نستهدف توصيل الكمامة للمحتاج فعليا سوار ركاب السرفيس والتاكسي أو المترجلين، من أهلنا البسطاء غير القادرين على شراء الكمامات يوميا بأسعارها الحالية، ونعلم جيدا أن مبادرتنا قد لا تمثل شيئا كبيرا بالمقارنة مع احتياجات المحافظة إلا أنها محاولة وقد يحاول أخرون تنفيذها ووقتها قد تحقق نجاحا ملحوظ.

فيما أقدم عدد من شباب حي الغمراوي بمدينة بني سويف على توزيع الكمامات على أهالي الحي بالمجان، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إرتدائها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.