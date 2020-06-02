بالأسماء.. 48 طالبا بالشهادة الإعدادية يسجلون 100% في بني سويف

حصل 48 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، على الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلاب التعليم النظامي، حيث تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93% .

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة.