خبير: الإصلاح الاقتصادي بمصر ساعد في مواجهة أزمة كورونا

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان إن الإصلاح الاقتصادي ساعد في تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وكذلك حملة القضاء على فيروس سي من قبل.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحري"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتياطي النقدي كان 14 مليار دولار من بينها ودائع أجنبية في عام 2014 وأصبح 45.5 مليار دولار في 2020 وانخفض بمقدار 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف سليمان أنه تم تدعيم القطاع العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية حدودنا ضد التهديدات الخارجية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الجيد أسهم في منح معونة العمالة غير المنتظمة وإقامة المشروعات، مؤكدا أنه لا توجد محافظة تخلو من طرق وكباري جديدة ومشروعات كبرى.