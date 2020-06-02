مستشار بالديوان الملكي السعودي يدعو للالتزام بالتعهدات تجاه اليمن

دعا المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية، مثمنًا جهود السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد – 19) دول العالم كافة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض اليوم الثلاثاء.

وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).

وقدم الربيعة الشكر للأمم المتحدة، وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.

بدوره، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الشكر إلى السعودية على استضافة المؤتمر، معلنًا عن جمع مليار و35 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، ومؤكدًا أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الشعب اليمني.