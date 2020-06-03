"هل مريض السكري معرض لمضاعفات كورونا بشكل مضاعف؟".. إيناس شلتوت تجيب

قالت دكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بطب القاهرة عن مريض السكر وفيروس كورونا، إن اختلافًا حصل بين بعض البلدان والهيئات العلمية المختلفة بشأن تأثير فيروس كورونا، على مصابي مرض السكري.

وأضافت خلال حوارها عبر خاصية "زوم" مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب": "الجمعية الأمريكية للسكر، قالت إن كورونا لا يصيب مرضى السكر بصفة خاصة، وليس هناك زيادة في اعداد مرضى السكر المصابين بفيروس كورونا، ولكن حذرت من نتائج الفيروس على المصابين بمرض السكري".

وتابعت، أن الصين أجرت دراسات وإحصائيات مبكرة، وأكدت على أن مرضى السكري أكثر عرضة بالإصابة بهذا الفيروس، كما أن المضاعفات أكبر.

وأردف، أن الصين وأمريكا اتفقا على أن المصاب بالسكري، ونسبة السكر في جمه ليست منضبطة يكون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا، بينما تكون آثار كورونا المصابين بالسكري ولكن نسبة السكر في دمهم منضبطة طبيعية كغير المصابين بمرض السكري.

وحول سبب تقليل السكر، لمناعة الجسم، أكدت، أن ارتفاع نسبة السكر في الجسم تزيد من فرص تكاثر الميكروبات، كما أن جروح مصابي مرض السكري لا تلتئم بسهولة، كما أنه مرتبط ببعض الأمراض البكتيرية مثل ميكروب الدرن، والتهابات الجهاز البولي.

وواصلت: "هذه العلاقة بين مرض السكري والمناعة مثبتة في أمراض العدوى البكتيرية، وننصح مصابي هذا المرض بالحصول على تطعيم مرض الانفلونزا بشكل أكبر من الأشخاص الأصحاء إذا كان السكر غير منضبط".