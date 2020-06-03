الاحتجاجات تفجر الملاسنات بين ترامب وبايدن للفوز بحكم أمريكا

فجرت الاحتجاجات الأمريكية التى اشتعلت فى عدد من الولايات والمدن الأمريكية إثر مقتل رجل من أصول أفريقية على يد الشرطة الملاسنات بين الرئيس الأمريكى ومنافسة جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية فى محاولة من كليهما لكسب أصوات الناخبين للفوز بحكم أمريكا .

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 وهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات.

ترامب يتهم بايدن بإطلاق سراح المخربين

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت عقب مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد بيد الشرطة الأميركية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

واتهم ترامب، أمس في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، مقربين من بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين

وقال ترامب: "جو النعسان لا يعرف شيئا عما يقوم به فريقه في الاحتجاجات"، مضيفاً أن 13 فردا من فريق بايدن "يتبرعون بالمال لإطلاق سراح مخربين في مينيابوليس".

واختتم ترامب سلسلة تغريداته بالقول: "موعدنا في الثالث من نوفمبر"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الأميركية 2020.

بايدن: ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ

ورد جو بايدن على ترامب اليوم واتهمه اليوم بالاهتمام بالسلطة أكثر من المبادئ وقال جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، اليوم إن الرئيس الحالي دونالد ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ، وعلى الرئيس الاهتمام بكل الأمريكيين وليس فقط بممولي حملته

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي، أنه لا مجال للنهب والعنف وتدمير الممتلكات ومن غير المقبول أيضا من الشرطة استخدام العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين.

وأضاف بايدن، أنه "يجب القضاء على عدم المساواة الموجودة في مجتمعنا الأمريكي"، مشيرا إلى أنه على ترامب تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أي مشكلات.

ترامب لـ بايدن..كنت دائما ضعيفا

فيما رد ترامب عبر تغريدات عنيفة على موقع تويتر متهما بايدن بالضعف

وقال ترامب،"جو النعسان" مارس السياسة لـ 40 عاما ولم يفعل شيئا

وأضاف ترامب: "جو النعسان" يدّعي الآن أنه يملك الأجوبة وهو لا يعرف حتى الأسئلة

وأشار ترامب أن الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين والنهب وبايدن كان دائما ضعيفا

وفي 25 مايو الماضي، قُتل الأمريكي أسود البشرة جورج فلويد بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس تشوفين و3 ضباط آخرين شاركوا في تقييد حركة فلويد أثناء اعتقاله وقتله، كما تم اعتقال تشوفين وتوجيه إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل فلويد يوم 26 مايو الماضي بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.