الطبيب محمود سامي: "بدأت أرى خيالات.. والأطباء طمأنوني بوصول الدم للعصب البصري"

قال الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في مواجهة كورونا، إنه بعد إجراء 9 جلسات أكسجين تحت ضغط متعدد، و6 جلسات فصل البلازما، بدأ يرى بعض الخلفيات البيضاء، بخلاف اللون الأسود، وظهور ما وصفه ببعض الخيالات.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن الأطباء طمأنوه بأن هذه الخيالات دليل على بداية وصول الدم بصورة جيدة للعصب البصري والشريان الشبكي ووجود استجابة علاجية بسيطة ولكن اعتبرها مشجعة.

وتابع، أنه من الممكن أن يرى مرة أخرى من على مسافة من 4 إلى 6 أمتار فقط بعد 6 أشهر، "أنا مش زعلان من كده.. وأي طريق همشي فيه ومتمسك به للآخر، والكل قالي مش هنسيبك حتي لو ليك علاج في اخر الدنيا وهنقف معاك، وقالولي إن سيادة الرئيس مهتم بأن أنت ترجع تشوف مرة أخري وهيكرمني وده أمر مشجع جدا بالنسبة لي".

واختتم "بطبيعتي لست إنسان بائس ومكمل ومفيش حاجة هتوقفني وخاصة بعد الدعم الكبير الذي أتلقاه من الجميع".