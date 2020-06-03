نقابة الإعلاميين: لجنة لإدارة أزمة كورونا وتوفير مواد مطهرة بدعم 50%

أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، عن تشكيل لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تتواصل مع جميع الاعضاء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسرات لأعضاء النقابة في كافة انحاء الجمهورية.

وقالت النقابة في بيان لها إن اللجنة تتكون من التالي أسماؤهم:

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)

محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)

خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)

محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)

1 – الإعلام الخاص : نشأت الديهي (01221100211)

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة: مصطفي فكرى (01119237322)

عبدالفتاح سالم (01111284111)

خــالد ســالـم (01212920008)

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية: أحمد كحيلو (01008289836)

عبده جمعة (01003201524)

- إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ): أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)

5 – إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ): علاء وحيد (01001166331)

6 - إقليم الصعيد : (إذاعة وتليفزيون ): مدحت يحيي ( 01067903335)

أشرف كمال (0122703619)

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ): علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)

حسين فتحى (011114049402)

سوهاج: محمد رفعت (01556900076)

الأقصر: جيهان عبد المنعم (01001937117)

8 - إذاعة مرس مطروح:أحمد أدم ( 01094357358)

9 – إذاعة جنوب سيناء: سهير محمد سعيد (01004995082)

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد :عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414)

الفيوم: ايناس عبد العزيز(01013586670)

11 – إذاعة شمال سيناء:لطيف الشوربجى (01224313031)

12 - إذاعة حلايب وشلاتين: ياسر عبد العظيم (01009886106)

وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا تعاقدة مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات و تم تعقيم مقر النقابة.

وتابع :وتستمر الشركة في تعقيمها الدوري كما توفر النقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الأعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي أمام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل الي 50% أقل من اسعارها بالاسواق ، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الاعضاء في الأقاليم علي مستوي الجمهورية لترسل لهم مندوبا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالأقاليم.