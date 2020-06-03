"عايزة تسميها كورونا".. طبيب يحكي عن ولادة سيدة مصابة بعد 11 سنة حرمان

عبَّر الدكتور محمد الشاذلي، طبيب النساء والولادة، عن فرحته بنجاحه في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واعتبر أنها فرحة كبيرة ولا توصف.

وقال الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن السيدة التي أجرى لها العملية لا تنجب منذ 11 عاما، الأمر الذي جعله يبذل والطاقم الطبي، مجهوداً كبيراً من أجل نجاح العملية.

وأضاف أن هذه الواقعة لن ينساها أبداً، مشيرًا إلى أنه في ظل الضغط الذى واجهنا وبعد إنجاب السيدة مولودتها "قلت ليها هتسميها إيه فقالت أبوها عاوز يسميها كورونا..فضحكنا وأضفت حالة من السعادة".

وأكدت الشاذلي أن الطفلة بصحة جيدة، وتم تسليمها إلى أهلها، وتم تسميتها "هالة"، موضحاً أنه علم ذلك من أهلها.