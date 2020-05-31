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إجراء عمليتي ولادة في وقت واحد لمصابتين بكورونا بعزل تمي الأمديد

كتب:

صالح رمضان
05:51 م | الأحد 31 مايو 2020
مستشفي عزل تمي الأمديد

مستشفي عزل تمي الأمديد

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حالتي ولادة تُجرى الآن في مستشفي عزل تمي الأمديد، وإن صاحبتهما دخلتا غرفة العمليات لإجراء العملية لهما.

وأضاف مكي لـ"الوطن"، أن سيدتين دخلتا المستشفى مصابتين بفيروس كورونا، وهن في الشهر التاسع من الحمل، وجاءت لهن أعرض الوضع داخل العزل، فتم استدعاء اثنين من الأطباء المتخصصين في النساء والولادة، وطاقم التمريض، وتُجرى حاليًا عملية الولادة لهن.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفي تمي الأمديد المركزي لتكون مستشفي العزل في الدقهلية، وتستقبل حالات الإصابة من المحافظات المجاورة ومنها دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ ، والغربية.