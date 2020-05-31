تفاصيل إجراء ولادة قيصرية لسيدتين بعزل الدقهلية.. ومكي: ملحمة طبية

أجرى أطباء مستشفى العزل بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، عمليتين ولادة قيصرية لسيدتين إيجابي كورونا من أبناء الدقهلية بمستشفى العزل.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحالتين بصحة جيدة وأوضاعهما مستقرة، هما وطفليهما ويخضعان للرعاية الطبية اللازمة.

وتقدم مكي بالشكر لكل قيادات مديرية الصحة التى نقلت الحالتين من مستشفى صدر المنصورة إلى تمي الأمديد، ووفرت كل السبل والوسائل اللازمة لنجاح العمليتين.

ووصف وكيل الوزارة أن ما حدث هو ملحمة طبية بين مديرية الصحة وجامعة المنصورة على أرض مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد قائلا: "اقسم بالله تسطروا أسماؤكم بحروف من نور وسط هذه الأجواء المرعبة والصعبة".

ووجه الشكر للأطباء الذين أجروا العمليتين وهم الدكتور جمعة جادو، استشاري النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين ورئيس الفريق، والدكتور أحمد الدسوقي استشاري الجراحة ومدير الحجر الصحي والذى أصر أن يقوم بدوره الطبى وساعد في العمليتين، والدكتور محمد أمير أبو الفتوح مدرس التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور خالد سراج نائب مدير الحجر الصحي من مستشفي منية النصر ووصفه بأنه "الدينامو الذى لا يهدأ"، كما وجه الشكر إلى مس بسمه ولكل التمريض الذى ساعد وشارك والفنيين والعمال.

وأكد مكي أن الدقهلية تعزف سيمفونيات الجودة والتضحية من أجل هذا البلد الذى نعشق ترابه وان شاء الله سنجتاز الأزمة وسنعبر إلى بر الأمان في القريب العاجل.