فريق عزل إسنا يجري سابع عملية ولادة لمصابة بكورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، عن نجاح الفريق الطبي صباح اليوم، في إتمام سابع عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بسبب إصابة السيدة الحامل بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

واستقبل المستشفى منذ أيام السيدة بعد تحويلها من مستشفى الحميات لإيجابية تحاليلها، ولوحظ أنها في أخر الشهر التاسع من حملها، وشعرت اليوم بآلام الولادة، فأجرى الأطباء بالمستشفى عملية ولادة قيصرية لها، وتمكث الآن بغرفة العناية المركزة بعد استقرار حالتها هي وجنينها.