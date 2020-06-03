في عيد ميلاده.. إطلاق اسم محمود ياسين على القاعة الكبرى بأوبرا بورسعيد

أعلنت الصفحة الرسمية للشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد على إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان القدير.

ونشرت الصفحة عبر "فيس بوك"، "إلى أسرة النجم الكبير والفنان القدير محمود يس إبن بورسعيد .. نتشرف بأن نزف إليكم بكل الفخر والسعادة نبأ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إطلاق اسم نجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى ( أوبرا بورسعيد ) تكريمٱ لسيادته على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون" .

ومن جانبه عبر نجله عمرو محمود ياسين عن سعادته بالخبر قائلاً، "كل شكر وتقدير لمحافظة بورسعيد الغالية وللسيد اللواء".

وكتبت ابنته رانيا ياسمين عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، " شكرا سيادة المحافظ وتحياتي لكل أهل بورسعيد الكرام".

يذكر أنه يحل يوم 2 يونيو عيد ميلاد الفنان محمود ياسين.