وكيل الصحة بالبحر الأحمر يوضح إجراءات التعامل مع العائدين من الخارج

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه منذ صدور قرار عودة العالقين من الخارج تم إستقبال أول طائرة يوم 3 أبريل وأنه قد وصلنا حتى الآن 67 رحلة وعددهم وصل إلى 11 ألف 641 راكب وتم أخذ كافة التدابير والتجهيزات بالفرق الطبية المدربة من أطباء الحجر الصحي والطب الوقائي بمديرية الصحة في البحر الأحمر.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه عند وصول الطائرة لمطار مرسي علم يتم تطهير استراحة الركاب وقياس درجة الحرارة لهم والالتزام بالتباعد الإجتماعي بينهم وعمل الاختبار السريع ومن يثبت ايجابيته يتم عزله على الفور والباقي يتم نقلهم عن طريق اتوبيسات لفنادق 5 نجوم في مرسي علم ويستقبلهم هناك فريق طبي مدرب وكان هناك تعليمات من وزراة الصحة بتوفير 30 فريق طبي مدرب يقيموا مع الركاب طوال فترة حجرهم بالفنادق.

وتابع، أنه يتم متابعتهم صحياً على مدار ال24 ساعة وقياس درجة الحرارة صباحاً ومساءا، وتم تجهيز 22 عيادة من عيادات الفنادق من المستلزمات الطبية والأدوية وكافة الأجهزة التي يحتاجها النزلاء وتوفير سبل الراحة لهم.