فرعية المحامين بالجيزة تشكل لجنة معرفه كافة تأجيلات الدوائر ونشرها

قال وليد سرحان، القائم بأعمال نقيب محامين الجيزة، إن النقابة الفرعية بالجيزة، قررت تشكيل لجنه من الإداره القانونية بنقابة الجيزة وتكون من مهامها المبدئية التواجد اليومي بمحاكم ( الكيت كات _ تاج الدول _ والسودان)، من أجل معرفه كافة تأجيلات الدوائر ونشرها، وكذلك التعليمات التنظيمية لسير العمل بالمحاكم ونشرها، وأيضا معرفة القرارات الضرورية التي يتم إبلاغهم بها مسبقا من الزملاء محامي الجيزة.

وأكد أن القرار جاء تماشيا مع استئناف العمل بالمحاكم، ولمعاونة أعضائها في ظل ما تعانيه البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن اللجنة ستبحث وتحاول بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمه الجيزة إمكانية الحضور بنوت إنابة عن المحامين فى القضايا التي يتم إبلاغهم بها مسبقاً وفي انتظار الموافقات اللازمه في ذلك.

ولفت إلى معايشته اليومية لما يعانيه المحامين من صعاب، ومن أجل التسهيل عليهم، وخوفا عليهم من التكدس الغير مرغوب فيه نهائيا وسط هذه الأجواء التي يشوبها فرص أكثر لانتقال العدوى لا قدر الله.

وكان قد ناشد نقيب المحامين، رجائي عطية، أعضاء النقابة بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء ترددهم على المحاكم وحفاظاً على صحتهم.