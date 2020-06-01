نقيب المحامين يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة بجرائم غسيل أموال

تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات.

وأكد عطية في بيان لها اليوم أنه قدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

واكتف النقيب بذلك دون أن يفصح عن هوية من اتهمته النقابة في ذلك.