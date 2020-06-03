نقابة المحامين: سجلنا 127 مصابا بكورونا و4 وفيات حتى الآن

قالت فاطمة الزهراء، عضو مجلس نقابة المحامين، إن عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 127، مضيفة أن عدد حالات الوفيات بلغ 4 وفيات من بينهم اثنين توفوا نتيجة التأثر بأمراض أخرى والآخرين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت النقابة العامة للمحامين أعضاءها بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة ووزارة العدل للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال تواجدهم بالمحاكم.

وكات قد قرر رجائى عطية نقيب المحامين ، تكليف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم اقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه.

وأمر بأن تكلف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم اقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه.

وأكد أنه على إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمحامين الانتهاء من تجميع هذه الإقرارات، وإعطاء كل موظف الايصال الدال على استلام هذا الاقرار قبل البدء في اعداد راتب شهر يونيو القادم.