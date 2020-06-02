رجائي عطية: "الفساد متلتل" في نقابة المحامين وتقدمت ببلاغ ضد عاشور

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تقدم ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قيد برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا، ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين، الناجمة عن عقود القرض والتمويل، البالغ 172 مليون يورو، تعادل 3 مليارات و500 مليون جنيه، ومعه 5 حافظات مستندات، شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمداً بالأموال العامة، لنقابة المحامين.

وعن حديث جبهة النقيب السابق، عن أن البلاغ لن يجدي، وتأكيدهم أنه لم يتم توقيع العقد، قال "عطية": "يبقوا يقولوا الكلام ده أمام النيابة، أنا معى المستندات التى تؤكد تعمد إهدار أموال المحامين التى أرفقتها مع البلاغ".

وأضاف نقيب المحامين لـ"الوطن": "الفساد متلتل فى النقابة وأنا جاى أطهر النقابة، من فساد دام فيها 20 عاما، ومفهوم جداً إن دى آخر دورة ليّا، أنا عندي 81 سنة، وعند انتهاء دورتي لن يتسنى لى الترشح مرة أخرى، وعايز أختم حياتي بإنى أطهر النقابة من الفساد اللى فيها".

وتأتى هذه الخطوة، بعد أن قرر "عطية"، تشكيل لجنة لبحث أوراق عقد القرض، مؤكدا أن النقيب السابق، تعمد إخفاء أوراق عقد التمويل المبرم بينه وشركات "وادى البردى" و"بلوك الشرق الأوسط" و"الإمارات العربية"، للحصول من الأولى -مقرها لندن- على قرض لنقابة المحامين، قيمته 172 مليون يورو.