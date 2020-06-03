أستاذ علوم سياسية: تقارير أكدت توظيف الإخوان لأزمة كورونا في مخططاتهم

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن هناك تقارير مؤخرا في ألمانيا وبريطانيا، أكدت أن الإخوان وظفوا جائحة كورونا، للتوغل داخل مؤسسات الدول الغربية، في الفترة الأخيرة، فهم يركزون على الأقليات والجاليات العربية والأقليات الإسلامية، مع توثيق علاقاتهم بدوائر صنع القرار، مثلما كانوا يفعلون في مصر، عن طريق المشاريع السكنية، وتقديم بعض الخدمات ورعاية بعض الأسر.

واضاف"الريس" لـ"الوطن"، أن هناك بعض اللاجئين في أوروبا، والمهاجرين العرب، لا يحصلون على حقوقهم كاملة، وبعضهم ظروفه المادية متعثرة، فيدخل الإخوان في دعم هذه العناصر، ويدخلون في تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، في بعض المراكز الإسلامية في أوروبا، والتي تعد قطر الضلع الأساسي في التوسع في إنشاء هذه المؤسسات، فكل هذه بنية قطر تمولها، والإخوان يعملون عليها، حيث تقديم الخدمات وبعض الرعاية لهذه الفئات، وقد قاموا بذلك في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، ومن ثم تحقيق مكاسب.