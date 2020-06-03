بدء التشغيل التجريبي لمحطتي مياه صدر حيطان والريد بـ60 مليون جنيه

قال اللواء سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، إنه في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء جرى الانتهاء من أعمال محطتي مياه صدر حيطان والريد، موضحا أنه جرى تشغيل المحطتين تجريبيا للتأكد من سلامة المياه ووحدة تشغيل المحطات.

وقال إن تكلفة المحطة الواحدة 30 مليون جنيه شاملة البئر وبطاقة إنتاجية 500 متر مكعب يومي، وبذلك تكون المياه قد وصلت كل القرى والمدن بمنطقة وسط سيناء، مشيرا إلى أنه جرى تفقد محطة كيلو نخل.

في نفس السياق قال بده إن الجولة تضمنت المرور على محطات مياه بمدينتي طابا ونويبع بجنوب سيناء للتأكد من تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بارتداء الكمامات وضمان توصيل الخدمات كاملة للمواطنين في ظل جائحة كورونا، وأكد أن الشركة هدفها الحفاظ على العنصر البشري لضمان استمرار وتوصيل الخدمة للمواطن، لذا جرى توفير كمامات وكحول لكل العمال بالشركة مع التأكيد علي التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم.

وأكد أن محطة تحلية مياه نبق بشرم الشيخ جرى الانتهاء منها وسيجري تشغيلها هذا العام بعد التشغيل التجريبي، موضحا أن تأخر افتتاح المحطة بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك 8 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء سيجري افتتاحها العام القادم 2021 عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات بتكلفة تتعدى 3 مليارات جنيه.

وأعلن أن فرص العمل التي توفرها المحطات تتعدى 500 وظيفة وهي مقصورة على أبناء جنوب سيناء فقط.