فيديو.. مصري مقيم بدبي يناشد حكومتي مصر والإمارات باكيا: رجعوني أدفن أمي

نشر خالد جودة، مواطن مصري مقيم في إمارة دبي، مقطع فيديو عبر حساباته على فيس بوك وإنستجرام، طالب خلاله حكومتي مصر والإمارات بإعادته إلى بلاده بعد وفاة والدته.

وطالب جودة، في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه يبكي بالدموع ويصرخ مناشدا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدته والسماح له بالعودة لمصر، إثر وفاة والدته.

وقال المصري المقيم بالإمارات إنّه يريد العودة لمصر بأي وسيلة، حتى وإن تطلب الأمر حجز طائرة خاصة له لحضور مراسم دفن والدته.

وانتشر فيديو جودة سريعا على مواقع التواصل، إذ تصدر هاشتاج #رجعوا_خالد_جودة_لمصر_يدفن_امه، في ساعات قليلة.