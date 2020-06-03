إصابة 5 في تصادم بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في تصادم "توك توك" بآخر بدائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفي طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، بوقوع حادث تصادم ومصابين ببندر طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث، وتبين أنه أثناء سير "توك توك" بدون لوحات معدنية، قيادة "محمد.ع.ع"، 24 عامًا، سائق، ويقيم بناحية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بتوك توك، بدون لوحات معدنية، قيادة "كريم.ا.خ"، 20 عامًا، سائق، ويقيم بناحية دائرة القسم.

ونتج عن الحادث إصابة كل من "مصطفي.م.ع"، 29 عامًا، عامل، و"أحمد.م.ع" 23 عامًا، عامل، و"أحمد.ا.خ"، 35 عامًا، عامل، و"محمد.ا.خ"، 25 عامًا، عامل، و"مروان.م.ا" 5 سنوات، ويقيمون بناحية القبيصات بمركز طهطا، وجميعهم من مستقلي التوك توك الثاني ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون لمستشفى طهطا العام، ورُفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي الدراجتين، وحُرر محضر بالواقعة.