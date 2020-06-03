نقيب الصحفيين ناعيا الميرغني: رحل بعد مسيرة عطاء متواصل

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى، للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم.

وأوضح رشوان في بيان عنه، أنّ الميرغني رحل بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة، متابعا: "يتقدم النقيب بخالص العزاء لحرم الفقيد الأستاذة خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان".