نائبة تطالب المستشفيات الخاصة بالالتزام بتسعيرة كشف كورونا

طالبت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا، وتوقيع عقوبات حاسمة على أي مستشفى خاص يثبت تجاوزه الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.

وقالت النائبة، في بيان لها، إنّ الفترة الماضية شهدت أسعار مبالغ فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه في إصابتهم، ما استرعى قرار حاسم من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.

وشددت على أنّ الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي تقدمها المستشفى وقيمة التكاليف، موضحة أنّ الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

وتابعت: لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يؤدوا دورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزءا من الأزمة.