خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي قلل خسائر كورونا

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنّ القطاع المصرفي المصري بدأ بمجموعة كبرى من القرارات، تهدف للحفاظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليل نزيف الخسائر للعديد من القطاعات، بسبب فيروس كورونا، وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأضاف الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية "خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ تبرعات اتحاد بنوك مصر كانت مهمة وجاءت في وقتهت الصحيح، إذ تبرعت البنوك بأكثر من 530 مليون جنيه مقدمة من 18 بنكا، موضحا أنّ قرار تأجيل أقساط القروض استفاد منه كثير من المواطنين، إذ إنّ عدد القروض التي جرى رصدها وصل لـ20 مليون قرض.

وأكد أنّ الجهاز المصرفي أصدر شهادات جديدة تصل نسبة الفوائد بها 15% لمدة عام و14% لمدة عامين، وهو جزء مهم لحث المواطنين على إيداع الأموال في البنوك، مع وجود مصدر آخر للدخل، مشيرا إلى أنّ هناك إشادات مستمرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني لتحقيق وجود معدلات نمو إيجابية، وهو الأمر الناتج عن الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية سابقا.