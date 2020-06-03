خبير: استئناف النشاط الرياضي والصلاة في المساجد لن يحدث إلا بشروط

قال عبداللطيف وهبة، المتخصص في شؤون مجلس الوزارء، إنّ الحكومة وعلى مدار أسبوعين ماضيين، درست استئناف حركة الطيران والصلاة في المساجد والنشاط الرياضي، بعد إعلان هدد من دول أوروبا والشرق الأوسط، نيتها فتح واستئناف رحلات السفر والطيران.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ ذلك لن يحدث إلا مع وجود اشتراطات وقواعد تطبق حال إقرار ذلك، إذ إنّ هناك الكثير من التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها من قبل تلك الجهات قبيل إعادة الفتح مرة أخرى، موضحا أنّ الإجراءات الجديدة لن يكون بها تكدس أو زحام على الإطلاق، مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة الطيران بين الدول.

وأكد أنّ هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لإعادة دفعة جديدة للعالقين المصريين بالخارج، بعدما وصلت أعداد الإصابات بين الدول إلى أرقام متوازية، مشيرا إلى أنّ الخطة الجديدة في ملف إعادة المصريين من الخارج هو حجرهم منزليا بعد الكشف عليهم فور وصولهم، والمتابعة معهم في إيصال العقاقير اللازمة لهم من خلال تطبيق "صحة مصر".