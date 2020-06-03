الموقع الإلكتروني بالمنوفية يستقبل 2353 طلبا للتقديم برياض الأطفال

شهد الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة بمحافظة المنوفية إقبالا شديدًا منذ اطلاقه أول أمس، حيث سجل عدد الزائرين للموقع 44 ألف زائرًا، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2353 طالبًا.

وسجل مركز ومدينة شبين الكوم أعلى المراكز، فيما سجلت مدينة سرس الليان أقل نسبة تقديم للطلاب، وجاءت المدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بشبين الكوم في المركز الأول فيما يتعلق بتسجيل رغبات التقديم.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أن محافظة المنوفية كان لها السبق في إطلاق موقع الكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات، للتقليل من الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.