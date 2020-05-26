الإثنين المقبل.. "رياض الأطفال" تستقبل طلبات الالتحاق إلكترونيا وورقيا

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا على المديريات التعليمية في المحافظات لتنظيم آليات وضوابط تقديم الطلاب في مراحل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد "2020 – 2021"، بالمدارس الحكومية والتجريبية واللغات، على أن يبدأ التقدم لها يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يونيو.

وقالت وزارة التعليم، إنَّه من الممكن أن يتمّ التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية واللغات، في الفترة من الأول من يونيو وحتى 30 يونيو، مشيرة إلى إتباع نفس القواعد المعمول بها في السنوات الماضية خلال عملية التقديم.

احتمالية مد فترة التقديم "الإلكتروني والورقي" طبقًا لظروف كل محافظة وآليات العمل بها خلال أزمة كورونا

وأكّدت إتاحة التقديم "ورقيَا"، للراغبين في الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية "العربي"، والتي يوجد فيها فصول حضانة، مع التنبيه على مديري المديريات بضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية في أثناء التقديم للعاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، وأن يتمّ التقديم في مكان مفتوح وجيد التهوية داخل حيز المدرسة، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحصر انتشاره.

وأشارت وزارة التعليم، إلى احتمالية مد فترة التقديم "الإلكتروني والورقي" طبقًا لظروف كل محافظة وآليات العمل بها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.