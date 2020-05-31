17 شرطا للتقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بقيادة علي عبد الرؤوف، وكيل الوازرة، عن بداية فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة الرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021

ورصدت " الوطن" كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للقبول لإطلاع أولياء الأمور عليها قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل..

1- تسجيل الاستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة واختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

2- يقوم ولي الأمر بطبع استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مدرسة الرغبة الأولى ، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى ، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، وتؤجل المقابلة التي سوف تجريها المدرسة للطفل إلى ما بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق نظرا للظروف الحالية .

3- إذا لم يتم طباعة الاستمارة أو طبعت ولم يتم تسليمها لمدرسة الرغبة الأولى ، يستبعد الطفل نهائيا من التنسيق.

4- سيتم التقـديـم للأطفال علي الموقـع الإلكتروني لمديريـة التربيـة والتعليم بالدقهلية وفقـاً للشـروط المعلنـة علـي الموقـع بالنسبة للمـدارس "رسمي لغات– رسمي لغات مميز"

5- يكون سن القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمـية (لغات – لغات مميز) ، من سن اربع سنوات إلي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الأطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر.

6- لا يجوز قبول الأطفال برياض الأطفال في سن الإلزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

7- سيبدأ التسجيل علي الموقـع خـلال الفترة من 1 / 6 /2020 إلي 30 / 6 /2020 وسيغلـق الموقـع يوم 30 / 6 /2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس ، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.

8- بالنسبة للأطفال الموجودين خارج البلاد يتم التسجيل على الموقع ، وتسليم الاستمارة ومراجعة البيانات بمدرسة الرغبة الأولى ، ويستثنى لهم المقابلة لحين إعلان النتيجة ، ويشترط إجراء المقابلة بالمدرسة في عضون 10 أيام من إعلان النتيجة ، وإلا سيتم استبعاد الطفل.

9- في جميع الحالات سيتم التنسيق إلكترونياً من الأكبر سناً للأصغر سناً وفقأ للقرار الوزاري 285 والقوانين والقواعد المنظمة للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات وكذلك الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع الالتزام بالحي الجغرافي ووفقاً للشروط السالف ذكرها وحسب الكثافات المتاحة وفي حالة عدم قبول الطفل في الرغبة الأولي يتم تنسيقه وفقاً لترتيب الرغبات المسجلة والكثافات المقررة

10- يلتزم ولي الأمر باستيفاء كافة البيانات والرغبات كاملة باستمارة التسجيل، ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن صحة كافة البيانات بالاستمارة وإدارة المدرسة.

11-صحة البيانات المسجلة على استمارة الطفل مسئولية ولي الأمر مسؤولية كاملة، وإدارة المدارس الرسمية للغات غير مسئولة عن أية نتائج تترتب عن أي بيانات خاطئة بهذه الاستمارة.

12- إعلان نتيجة التنسيق لا يعني قبول الطفل بالمدرسة بصورة نهائي حيث يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتيازه للمقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

13- في حالة وجود أي بيان مخالف لأصول المستندات يتحمل ولي الأمر المسئولية القانونية ولن يعتد بعقود الإيجار المسجلة بعد تاريخ التسجيل الإلكتروني "وخاصة عقود الاستضافة"

14- سيتم إعلان النتيجة النهائية على موقع إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية وإخطار الإدارات والمدارس رسمياً بنتيجة التنسيق ورقياً معتمدة

15- في حالة قبول الطفل وإعلان نتيجة التنسيق النهائية علي الموقع يلتزم ولي الأمر بالتوجه للمدرسة المقبول بها لاستكمال أوراق الالتحاق، وعليه الالتزام بسرعة تسديد المصروفات المقررة في موعد أقصاه عشرة أيام من إعلان النتيجة النهائية لضمان حق نجلة في القبول , ومن يتخلف عن هذا الموعد يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عن الحاق الطفل بالروضة وسوف يتم تسكين طفل أخر بدلا منه وهو من يليه في السن .

16- ولي الأمر ملتزم بقضاء نجله عامين بمرحلة رياض الأطفال Kg1 / Kg2 وذلك من بداية العام الدراسي 2021/2020 وليس له الحق في المطالبة بدخول نجليه الصف الأول الابتدائي إلا بعد مضي عامين.

17- لا تقبل المدرسة أي تبرعات (مادية أو عينية) من أولياء الأمور مقابل قبول أبنائهم بالروضة وتكون المسئولية القانونية علي مدير المدرسة.