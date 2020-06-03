أبو العلا يطالب بتتبع المصابين بفيروس كورونا بتطبيق عبر المحمول

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا حتى تتمكن الجهات المختصة من متابعة تحركاتهم والحد من خطر انتشار العدوى.

وأشار أبو العلا في بيان صحفي اليوم، إلى أن هناك أكثر من وسيلة يمكن تطبيقها سواء من خلال التطبيقات المعمول بها على الهواتف المحمولة أو من خلال شريحة يتم وضعها في إسورة طبية صعبة التخلص منها توضع في يد المرضى أو من خلال تطبيق يصمم خصيصًا لهذا الهدف ويتم تحميله على هواتفهم المحمولة.

وأوضح أن هناك أكثر من 40 دولة على مستوى العالم بينهم عدد من الدول العربية استخدمت هذه الوسائل التي أثبتت فاعليتها في حصر وتحديد ومتابعة المصابين بالفيروس وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهته.

وأكد أبو العلا على أن تفعيل هذا التطبيق الالكتروني على سبيل المثال على الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم سيكون الزاميا كما هو متبع في باقي الدول التي سبق أن عملت به ويمكن تخصيص غرامات مالية على الممتنعين.

وأضاف: "من المهم جدا أن تكون لدى الجهات المختصة خريطة واضحة ولحظية بتحركات المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أو يحول دون استخدام هذه الآلية في مصر.

وتابع أبو العلا: "لدينا الإمكانات البشرية والفنية التي ستساعدنا من استخدام هذه الآلية"، مشيرا إلى ضرورة استغلال كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذا الفيروس.