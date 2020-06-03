معاون وزير البيئة يوضح الطرق الإرشادية للتخلص من الكمامات

قال محمد معتمد، معاون وزير البيئة، إن التعامل مع المخلفات الطبية بداخل المستشفيات لها طرق تعامل خاصة ومواصفات محددة موضوعة بالقانون قبل ظهور فيروس كورونا بالأساس، ويتم معالجتها بأكثر من طريقة.

وأضاف "معتمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن استخدام عدد كبير من المواطنين للكمامات والجوانتيات خلال الفترة الحالية قد أظهرت طرق تعامل خاطئة قد يتبعها البعض لتطهير وتعقيم تلك المخلفات، موضحا أن وزارة البيئة قد وضعت مؤخرا خطوط استرشادية لكيفية التعامل مع تلك المنشآت سواء بالمنشآت الفندقية أو التجارية وكذا النوادي وأماكن تجمع المواطنين.

وأكد أن هناك عدد من المواطنين ممن يقوموا بإعادة استخدام الكمامات والجوانتيات بطرق خاطئة قد تؤدي إلى نشر العدوى وعدم الحد منها: "فيه اللي بيغسلها وبيرجع يبيعها تاني في الأماكن غير المرخصة"، مشيرا إلى أن وزارة البيئة قد وضعت أدلة استرشادية لاستبيان أفضل الممارسات التي يجب اتباعها في التعامل مع تلك المخلفات بداية من جمعها وتداولها: "لازم يتم التعامل معها بحرص، وهذه المخلفات لازم تتحط في أكياس منفصلة عن باقي المخلفات".