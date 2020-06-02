حملات توعية وتوزيع كمامات مجانا بمنافذ السلع التموينية بالغردقة

قامت الإدارة العامة لشئون البيئة اليوم الثلاثاء بمشاركة مديرية الصحة والسكان إدارة الإعلام الصحى والسكاني بحملة توعية على منافذ توزيع السلع التموينية بمدينة الغردقة وذلك استكمالا لحملات التوعية البيئية والصحية تحت إشراف الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

تهدف الحملة للارتقاء بمنظومة العمل البيئي بالمحافظة و كذلك منع كل إشكال التكدس والازدحام كإجراء احترازى هام للتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد و توعية المواطنين ارتداء الكمامات.

وجرى توزيع الكمامات على المواطنين أمام منافذ السلع التموينية مجانا وذلك بناء على حرص الدولة ومؤسساتها على صحة وسلامة أبنائها.