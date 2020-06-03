"الشباب" تستعد لتصنيع كمامات الوقاية من كورونا: 3000 قطعة بكل محافظة

أعلنت وزارة الشباب والرياضية أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية وإدارة برامج الفتاة التابعتين للوزارة تقومان بتنفيذ مشروع لتصنيع كمامات من الأقمشة القطنية القابلة للغسيل وإعادة التعقيم بجميع المحافظات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وترشيد الاستهلاك ورفع العبء المادي عن الأسرة المصرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء لجموع الشعب بارتداء الكمامات بأنواعها المختلفة مع توقيع الغرامة على من يتم ضبطه بدونها، ومساهمة من وزارة الشباب والرياضة فى ذلك الشأن، والتي سيتم من خلالها تصنيع (3000) كمامة في كل محافظة وسيتم إهداء (300) كمامة إلى مبنى المحافظة تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة ليتم توزيعها على العاملين به، كما سيتم توزيع (100) كمامة على العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وسيتم بيع الباقي بأسعار رمزية داخل مراكز الشباب للمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.