التزام 95% من شركات القليوبية بإجراءات مواجهة كورونا

أعلنت اللجنة المشكلة للمرور على المشروعات الإنشائية والإنتاجية بمحافظة القليوبية، أن 95% من الشركات العاملة بالمحافظة ملتزمة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة أن المواقع المخالفة نتيجة لعدم التزام العمال، أو لعدم وعي المسؤول عن المشروع تُغلق لمدة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها، حيث يتم المرور مرة أخرى على المشروع للتأكد من استجابة المسؤول والالتزام بإجراءات الوقاية.

وأشارت الدكتور أماني محمد إبراهيم مدير المشروعات بمحافظة القليوبية، ورئيس اللجنة، إلى أن اللجنة مشكلة بقرار من محافظ القليوبية، للمرور على المشروعات الإنشائية والإنتاجية بنطاق المحافظة، للتأكد من توفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق إجراءات السلامة والصحه المهنية فى ظل أوضاع فيروس كورونا.

وأضافت أن اللجنة تتابع ارتداء الكمامات، وتعقيم أماكن العمل، والتاكد من توفير جهاز لقياس درجة حرارة العاملين يوميًا عند الدخول لموقع العمل، وكذلك تعقيم سيارات نقل العمال، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات حيال الشركات المخالفة، ومنها خصم 1% من قيمة التعاقد مع تلك الشركات.