"مصر الخير" تدعم "العزل" بـ28 جهاز تنفس صناعي و2000 كاشف سريع

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن دعمها قطاع الصحة خلال تعامله مع أزمة فيروس كورونا، عبر دعم مستشفيات العزل والحجر الصحي بـ 28 جهاز تنفس صناعي بالتعاون مع وكلاء وزارة الصحة في 10 محافظات، مشيرة إلى أنها دعمت مستشفى حميات إمبابة بـ 3 أجهزة تنفس صناعي.

كما دعمت مستشفى الصدر بالمعمورة بجهازين تنفس صناعي، وتم دعم مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي، ومستشفى طنطا الجامعي بجهاز تنفس صناعي، كما دعمت مستشفى صدر قنا وحميات قنا بأجهزة تنفس صناعي، كما تم توريد جهازين تنفس صناعي لمستشفى النجيلة بمرسى مطروح، وجهازين تنفس صناعي لمستشفى الحميات بالإسماعيلية، و3 أجهزة تنفس صناعي لمحافظة الدقهلية بواقع جهازين لمستشفى صدر المنصورة، وجهاز لمستشفى صدر دكرنس بالدقهلية، كما تم توريد جهازين تنفس صناعي لمستشفيي الشيخ زايد آل نهيان بالدويقة.

وأضافت مؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم، أنه إيمانا بأهمية استكمال منظومة مكافحة العدوى والحد من انتشار الفيروس تم توفير 400 أيس بوكس لحفظ عينات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وردت لصالح مستشفى العباسية بالتنسيق مع إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تم توفير 200 ايس بوكس سعة 5 لترات، وتوفير 200 ايس بوكس سعة 10 لترات، كما تم توريد 3 مراوح لصالح مبنى التجمع الثالث للعزل.

وأشارت إلى أنه تم توريد 2000 جهاز كشف سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لحماية كوادرها وفرقها الطبية لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا، وتوفير 1600 ماسك N95، كما تم توفير 27800 جاون طبي، وتم توفير 8700 علبة ماسك واقي، و8025 علبة جوانتي طبي، وذلك في 17 مستشفى في 10 محافظات مختلفة.

وقالت المؤسسة إن المحور الثاني هو دعم الطواقم الطبية، يأتي تحت شعار "نحمي اللي بيحمينا" وذلك في إطار استكمال منظومة الاصطفاف الوطني، واستجابة لمتبرعين المؤسسة في المساهمة في مقدمتهم موتَين فيو في حماية "جيش مصر الأبيض" في مواجهة الفيروس أطلقت المؤسسة حملة "نحمي اللي بيحمينا"، حيث لا تهدف الحملة المساهمة في توفير مستلزمات الحماية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة في رصد المستشفيات، التي قد تكون بحاجة للمساعدة فقط، وإنما أيضا إلى توعية المواطنين وحثهم على التباعد الاجتماعي لمساعدة هذه الفرق في أداء دورها الوطني.

وتابعت أنه في إطار استكمال توريد المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى للأطقم الطبية للمساهمة في حمايتهم ليستمروا فى تأدية عملهم البطولي على الوجه الأكمل، تم توريد مستلزمات حماية لمستشفى الراجحي ومستشفى أبو تيج بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط وأيضا معهد الأورام بجامعة أسيوط، كما تم التوريد إلى مستشفى حميات السويس، وأيضا مستشفى كفر الزيات ومركز الأورام بالغربية ومركز أورام طنطا، وأضا مركز أورام جامعة المنصورة ومستشفى ملوي بالمنيا، كما تم توريد المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى للأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام، ومستشفى أبو الريش المنيرة ومستشفيي الدمرداش.

وأشارت مؤسسة مصر الخير، إلى أن المحور الثالث كان دعم المستحقين من كبار السن وعمال العمالة اليومية المتضررين، من أجل حثهم على البقاء في منازلهم، وحفاظا من المؤسسة على صحة وسلامة المستحقين، حيث تم توفير خدمة توصيل العلاج الشهري للمستحقين بالمنازل وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتعاون مع الصيدليات المتعاقد معها.

وأضافت أن المحور الرابع وفي إطار مواكبة الأحداث تم استحداث خدمة جديدة بالتعاون مع قطاع التكافل الاجتماعي، بتوزيع شنط حماية طبية على المستحقين من كبار السن وعمال العمالة اليومية المتضررين من أجل حثهم على البقاء في منازلهم، وللوقاية من العدوى.

وأوضحت المؤسسة، أنها قامت بتخفيض عدد العاملين في جميع المقرات إلى ما بين 20 إلى 30 % والباقي يعملون من المنزل مراعين في ذلك أمهات الأطفال وكبار السن وذوى الأمراض المزمنة.

وأشارت، إلى قيامها بإرسال منشورات توعوية مختلفة للوقاية من فيروس كورونا على البريد الالكتروني وجميع المقرات بصفة مستمرة منذ بدأ انتشار الفيروس في دولة الصين، حيث تم إرسال أول منشور توعوي في 26 يناير الماضي، وتم الاستمرار في إرسال المنشورات التوعية بصفه دورية للعاملين، كما تم عمل ندوة توعية للعاملين بالمؤسسة للتعريف والوقاية من فيروس الكورونا المستجد بواسطة استشاري أمراض باطنية وحميات.